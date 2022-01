München: Radfahrerin (59) stirbt bei Unfall mit Lkw am Stachus

Tödlicher Unfall auf der Sonnenstraße in München: Ein Lkw-Fahrer hat eine 59-jährige Radfahrerin übersehen, die Frau wurde überrollt und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Die Sonnenstraße war teilweise gesperrt.

Der tödliche Unfall passierte an der Ecke Sonnenstraße/Karlsplatz

München - Schrecklicher Verkehrsunfall an der Ecke Sonnenstraße/Karlsplatz. In den frühen Morgenstunden ist dort eine Frau ums Leben gekommen, nachdem ein Lkw-Fahrer sie in der Dunkelheit übersehen hatte.

München: Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lkw gegen 4.40 Uhr aus dem Fußgängerbereich am Stachus kommend zwischen der südlichen Gebäudefassade und einem U-Bahnabgang auf die Sonnenstraße in Richtung Lenbachplatz.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 59-Jährige aus München zeitgleich mit ihrem Fahrrad den östlichen Fahrradweg verbotswidrig in Richtung Sendlinger Tor entlang.

59-Jährige stirbt in München noch an der Unfallstelle

Dabei kollidierte die Frau zunächst mit der rechten Fahrzeugfront des Lastwagens, stürzte daraufhin und wurde vom Fahrzeug überrollt. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Einsatzkräfte kümmerten sich um den traumatisierten Lkw-Fahrer und alarmierten das Kriseninterventionsteam zur Betreuung.

Polizei: Sperrung der Sonnenstraße

Die Sonnenstraße war in nördlicher Richtung - zwischen Josephspitalstraße und Lenbachplatz - mehrere Stunden komplett gesperrt. Inzwischen ist die Unfallaufnahme beendet. Die Verkehrssperren sind aufgehoben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, führt das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.