Milbertshofen: Explosion in Wohnung – Hintergründe noch unklar

Dienstagnacht ist es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in einer Wohnung in Milbertshofen zu einer Explosion gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar – verletzt wurde niemand.

Milbertshofen - Seltsamer Vorfall in Milbertshofen: In der Nacht auf Dienstag soll es in der Milbertshofener Straße zu einer Explosion gekommen sein – das berichtet die Polizei.

Demnach alarmierten Zeugen gegen 3.10 Uhr den Notruf und teilten mit, dass sie einer Wohnung ein "explosionsartiges Geräusch" gehört hätten. Sofort machten sich mehrere Streifen sowie Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr auf den Weg zur Wohnung.

Dort stellten sie fest, dass in einer der Erdgeschosswohnungen eine Scheibe zerstört war und es auch Beschädigungen im Inneren gab. Einen Brand oder ähnliches gab es allerdings nicht.

Explosion in Wohnung: Bewohner bleibt unverletzt

Der Anwohner konnte seine Wohnung unverletzt verlassen. Die ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben "Hinweise auf ein Explosionsgeschehen", wie es am Dienstagmittag hieß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion übernommen.