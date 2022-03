Milbertshofen: 17-Jähriger angeschossen - vierter Verdächtiger in U-Haft

Überfall auf einen 17-Jährigen: Drei Tatverdächtige waren in den letzten Wochen gefasst worden - nun meldet die Polizei eine weitere Festnahme wegen versuchten Mordes.

Am 13. Januar hatten mehrere Jugendliche einen 17-Jährigen in der Wohnung eines 65-Jährigen in Milbertshofen überfallen und ihm in den Bauch geschossen. (Symbolbild)

Milbertshofen - Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Die Münchner Polizei meldet einen weiteren Ermittlungserfolg im Falle des in Milbertshofen angeschossenen 17-Jährigen.

17-Jähriger wird bei Auseinandersetzung angeschossen

Wie berichtet, war der Jugendliche am Abend des 13. Januar in einer Wohnung in Milbertshofen körperlich attackiert und hierbei auch in den Bauch geschossen worden.

Am 21. Januar wurden dann zwei Tatverdächtige und am 9. Februar ein weiterer Tatverdächtiger aufgrund bestehender Haftbefehle wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verhaftet. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Vierter Tatverdächtiger: 19-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

"Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung wurde nun noch ein weiterer bislang unbekannter Täter identifiziert", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Tatverdächtige - ein 19- Jähriger mit Wohnsitz in München - war demnach am Mittwochmorgen in München festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden - auch er sitzt in Untersuchungshaft.

Hintergründe der Tat sind noch unklar

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern an. Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München ebenfalls aufgrund des Tatverdachts des versuchten Mordes einen Haftbefehl.

Am 13. Januar hatten mehrere Jugendliche einen 17-Jährigen in der Wohnung eines 65-Jährigen in Milbertshofen überfallen und ihm in den Bauch geschossen. Die Täter flüchteten. "Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging", sagte ein Sprecher der Polizei kurz nach der Tat.