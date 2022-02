Angeschossener 17-Jähriger in Milbertshofen: Dritter Verdächtiger festgenommen!

Nachdem Mitte Januar bereits zwei Tatverdächtige festgenommen worden waren, schnappte die Polizei nun einen dritten, der bei dem Überfall auf den 17-Jährigen dabei gewesen sein soll. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Jährigen aus München.

Milbertshofen - Erneute Festnahme im Fall des versuchten Tötungsdelikts in Milbertshofen vor rund einem Monat: Wie die Polizei berichtet, ist nun ein dritter Tatverdächtiger geschnappt worden. Bereits am 21. Januar wurden ein Jugendlicher (16 Jahre alt) und ein 18-Jähriger verhaftet.

Milbertshofen: 18-Jähriger sitzt in U-Haft

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein dritter Verdächtiger, der bislang unbekannt gewesen war, identifiziert werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 18-Jährigen aus München. Er wurde am Mittwoch in den frühen Morgenstunden vor seiner Wohnung im Münchner Norden festgenommen. Er war wegen kleinerer Delikte, u.a. Diebstahl und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, bereits polizeibekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München auch gegen ihn einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Teenager sitzt in U-Haft.

Jugendliche überfallen 17-Jährigen in Milbertshofen

Das war passiert: Am 13. Januar hatten mehrere Jugendliche einen 17-Jährigen in der Wohnung eines 65-Jährigen in Milbertshofen überfallen und ihm in den Bauch geschossen. "Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging", sagte ein Sprecher der Polizei kurz nach der Tat. Danach flüchteten die Täter.

Rund eine Woche nach dem Überfall wurden zwei Personen verhaftet, nun ein Dritter. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern weiterhin an. Die Polizei geht von insgesamt vier oder fünf Tätern aus.