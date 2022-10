Messerattacke in Nymphenburg: Opfer weiter in Lebensgefahr

In Nymphenburg sind drei Bauarbeiter in Streit geraten. Dabei wurden zwei Personen durch Stichwunden verletzt, einer musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der Angreifer wurde Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Es wird über Vorsatz spekuliert

In Nymphenburg ist ein Streit derart eskaliert, dass zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt wurden. (Symbolbild)

Nymphenburg - Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, sind einige Anwohner des Stadtteils Nymphenburg aus dem Schlaf gerissen worden. Laute Schreie waren zu hören, aggressives Geplärre, aber auch Schmerz-Schreie. Mehrere Notrufe gingen nun bei der Polizei ein.

Als Streifen an der Bushaltestelle ankamen, wo heftig gestritten worden war, standen sie vor drei Männern. Einer von ihnen, ein 33-Jähriger, hatte ein blutverschmiertes Küchenmesser dabei. Er war fast unverletzt. Die anderen beiden wanden sich vor Schmerzen und bluteten.

Streit eskaliert: Zwei Männer nach Messerattacke in Lebensgefahr

Zwei Sanka brachten die beiden, mit mehreren Stichwunden verletzten Münchner (28 und 50 Jahre alt) in die nächste Klinik. Notoperation. Trotzdem waren beide Männer auch am Sonntag weiter in akuter Lebensgefahr.

Der Angreifer ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Polizei habe der Mann das Messer bewusst mitgeführt. Es besteht also der Verdacht des Vorsatzes. Alle drei Beteiligten seien Arbeitskollegen einer Malerfirma. Worum sie Samstag stritten, ist unklar.