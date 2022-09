Messer gezückt und zugestochen: Polizei fahndet nach Mann in Tracht

Abseits des Festgeländes eskaliert ein Streit zwischen einem Pärchen und drei Männern. Ein Mann sticht zu und ist nun auf der Flucht.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Weshalb genau der Streit entbrannte, der dazu führte, dass ein 21-jähriger Hamburger schwer verletzt mit Schnittverletzungen notoperiert werden musste, ist nicht klar.

Klar ist allerdings, dass die ganze Auseinandersetzung in der Nacht auf Freitag in der Schubertstraße passiert ist, gleich neben der Theresienwiese. Dort gerieten gegen 23.20 Uhr ein Mann und seine weibliche Begleitung, die offenbar mit dem Taxi nach Hause wollten, in einen Streit mit drei Männern. Die Dreiergruppe hat den Mann körperlich attackiert.

Bei Theresienwiese: Unbekannter sticht zweimal zu

Dieser zückte daraufhin ein Messer (oder einen ähnlichen Gegenstand) und stach zu: Der 21-jährige Hamburger, der dabei schwer verletzt wurde, ist mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Ein 20-jähriger Aachener hatte etwas mehr Glück: Er wurde nur leicht an der Hand verletzt.

Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei hat eine Sofortfahndung eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber mithalf. Allerdings erfolglos: Sie sucht nach wie vor nach dem Täter und bittet um Hinweise:

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, kräftige Statur. Er hat extrem kurz rasierte blonde/braune Haare und einen Bart zwischen Drei-Tage- und Vollbart. Er ist vermutlich Deutscher und trug eine braune Trachtenlederhose, einen dunklen Janker und ein weiß-blau kariertes Trachtenhemd.

Zeugenaufruf: Wer etwas beobachtet hat oder Videos/Fotos gemacht hat, soll sich beim Kommissariat 11, 80333 München, Ettstr. 2, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.