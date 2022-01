Mein Freund der Baum: Der Stadtspaziergänger trauert um eine Linde

Jahrelang hat der AZ-Stadtspaziergänger seinen Lieblingsbaum im Englischen Garten begleitet - bis zum Ende.

München - Wahrscheinlich stand sie schon, als in München noch Hexen verfolgt wurden, und bestimmt hätte sie viel zu erzählen gehabt, hätte sie reden können, die alte Linde im Nordteil des Englischen Gartens.

Was mag zu ihren Lebzeiten alles um sie herum passiert sein? Solche Fragen stelle ich mir oft, wenn ich an sehr alten Bäumen vorbeikomme. Rechnen Sie einfach einige Hundert Jahre zurück, da standen diese Bäume schon, und die meisten werden auch noch stehen, wenn wir mal nicht mehr sind.

Zwei Stämme, einer hohl

Leider steht die Linde im Englischen Garten nicht mehr. Vor einigen Jahren war sie noch stattlich. Mit zwei Stämmen, einer hohl, war sie ein sehr beeindruckender Baum. Oft kam ich daran vorbei und oft habe ich sie auch fotografiert. Ein guter Treffpunkt, um sich zu verabreden, ein tolles Versteck für Kinder, schattenspendend im Sommer, schneebedeckt schön anzusehen im Winter.

Mächtig, stattlich, stolz: die große zweistämmige Linde im Nordteil des Englischen Gartens im Februar 2018. © Sigi Müller www.augenblick-fotog

Über die Jahre musste die Linde immer wieder beschnitten werden und verlor immer mehr die ursprüngliche Form. Irgendwann wurde dann der ausgehöhlte Stamm entfernt - aber egal, wie radikal man eingreifen musste, um den Baum am Leben zu erhalten, pünktlich in jedem Frühling trieb die Linde wieder aus und kämpfte sich zurück.

Die alte Linde war ein Habitatbaum, ein Baum, der viele Tiere beherbergt, ein Mikrokosmos, eine eigene Welt. Ideal gelegen, ein Bach fließt in der Nähe vorbei. Rundum Wiesen und kleine Wäldchen. Im Oktober fotografierte ich noch die Schafherde, die um die Linde graste und Schafe, die über den Stamm kletterten.

Die große Linde im Englischen Garten: Heimat für viele Tiere

Gut einen Monat später war es dann auch damit vorbei. Vom Wurzelstock aus brannte der Baum, wurde von der Feuerwehr gelöscht, das Feuer flammte aber wieder auf und der Habitatbaum wurde so zerstört, dass er komplett gefällt werden musste. Hunderte von Jahren alt brannte die Linde in nur zwei Tagen aus.

Nun brennen ja in unseren Breiten Bäume nicht einfach so, also liegt Brandstiftung nahe. Was mag in solchen Menschen vorgehen? Einen nicht druckfähigen Ausdruck dafür hätte ich.

Am Neujahrstag kam ich mit meinem Hund wieder an dem Baumstumpf vorbei und irgendjemand hatte ein improvisiertes Holzkreuz darauf errichtet. Nebel am Boden und im Hintergrund ging gerade die Sonne auf. Fast mystisch.

17. Oktober 2021: Schafe tummeln sich rund um die stattlichen Reste. © Sigi Müller www.augenblick-fotog

Ich bin mir ganz sicher, dass es aus dem Stumpf im Frühling wieder grünen wird. Vielleicht wird ja kein richtig stattlicher Baumriese mehr daraus, wer weiß das schon, aber ganz verschwinden wird sie sicher auch nicht, die legendäre Linde im Nordteil des Englischen Gartens.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr

Sigi Müller