Matratze in Flammen: Sechs Verletzte bei Brand in Wohnheim in Laim

Passanten haben am Samstagabend einen Brand in der der Valpichlerstraße in Laim bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

15. Mai 2022 - 12:12 Uhr | AZ/dpa

Die Notrufnummer "112" steht auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild