Mann vergeht sich an 64-Jähriger - Tatverdächtiger festgenommen

In der Nähe des Ostbahnhofs hat ein Mann eine 64-Jährige geschlagen, anschließend verging er sich an ihr. Der Grund: Die Frau wollte keinen Sex mit ihm. Nach einer Fahndung konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen.

Berg am Laim - Zunächst gab sich der Mann sehr höflich und hilfsbereit, doch dann verging er sich an seinem Opfer. Nach der Tat fehlte von dem Mann jede Spur - doch rund eine Woche nach der Tat hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen.

Das war passiert: Am Montag vergangener Woche (20.9.) gegen 22 Uhr sprach der damals Unbekannte eine 64-Jährige am Ostbahnhof an. Er kenne eine Abkürzung durch das Werksviertel, die er der Frau gerne zeigen wolle.

Täter missbraucht sein Opfer und verschwindet

Die Rentnerin nahm das Angebot an und weil der Mann sympathisch wirkte, folgte sie ihm. Im Werksviertel wurde ihr Begleiter aufdringlich. Er forderte die Frau zum Oralverkehr auf. Die Münchnerin lehnte empört ab. Daraufhin wurde der Fremde gewalttätig. Er schlug die Frau, bis sie zu Boden ging.

Als die 64-Jährige keine Gegenwehr mehr leisten konnte, missbrauchte er sein Opfer. Anschließend ließ der Täter die schwer verletzte Frau am Boden liegen und verschwand. Das Opfer wurde durch den Übergriff wurde die Frau so schwer am Kopf verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein Passant kam vorbei, der die Frau fand. Er verständigte Rettungsdienst und Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos, so ein Polizeisprecher.

Tatverdächtiger in U-Haft

Am Mittwoch teilten die Beamten schließlich mit: Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei am Sonntag einen Tatverdächtigen identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 36-Jährigen aus München, der unweit des Tatorts festgenommen wurde.

Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München am Montag musste der mutmaßliche Täter in U-Haft.