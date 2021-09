Juwelier in der Altstadt: Kunden hindern Mann an Schmuckdiebstahl

Ein Mann wollte bei einem Juwelier in der Altstadt Schmuck stehlen. Kunden konnten ihn zunächst aufhalten, ohne Beute gelang ihm schließlich doch die Flucht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Altstadt - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am 11. September in einem Juweliergeschäft am Amiraplatz Schmuck stehlen wollte. Wie die Polizei berichtet, betrat der Gesuchte das Geschäft gegen 14.15 Uhr.

Nachdem er sich mehrere Goldketten und weiteren Schmuck hatte zeigen lassen, bat er den Verkäufer darum, weitere Ketten für ihn zu holen. Nachdem er sich entfernte, versuchte der Mann, mit mehreren Schmuckstücken als Beute aus dem Laden zu flüchten.

Dabei konnte er jedoch von einem Mitarbeiter sowie zwei Kunden aufgehalten werden. Nach einem kurzen Gerangel warf der Dieb seine Beute weg und flüchtete in Richtung Promenadeplatz. Die anschließende Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Versuchter Schmuckdiebstahl in München: Täterbeschreibung

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Ermittler haben zudem eine Personenbeschreibung des Unbekannten veröffentlicht. Demnach ist der Mann etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat blondes, kurzes, leicht gelocktes schütteres Haar, zum Tatzeitpunkt trug er einen grünen Pullover mit Reißverschluss ohne Kapuze, eine helle Hose sowie sportliche dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei und sprach laut Polizei "sehr gut Deutsch".

Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.