Mann täuscht jahrelang Beziehung vor und bringt Münchnerin um Zehntausende Euro

Eine Frau hat die Polizei alarmiert, nachdem ihr Partner sie immer wieder um Geld gebeten hatte.

Freimann - Die Polizei in München hat einen Betrüger geschnappt, der eine Frau über Jahre um mehrere Zehntausend Euro gebracht hat.

Wie die Beamten mitteilten, erstattete eine 52-Jährige aus München am Dienstag Anzeige gegen einen zunächst unbekannten Mann. Sie gab an, dass sie seit einigen Jahren eine Beziehung zu dem Mann führe.

Münchnerin wird skeptisch

Regelmäßig bat der Mann die Frau nach ihrer Schilderung unter verschiedenen Vorwänden um Geldsummen zwischen 500 und 1.500 Euro und behauptete unter anderem, das Geld für sie anlegen zu wollen. Insgesamt gab die Münchnerin dem Mann mehrere Zehntausend Euro.

Die Zweifel der 52-Jährigen an der Beziehung wurden immer größer, weshalb sie die Polizei verständigte. Um dem Betrüger auf die Spur zu kommen, organisierte sie ein erneutes Treffen mit ihrem vermeintlichen Liebespartner und informierte vorab die Beamten.

Polizei nimmt Betrüger bei Treffen fest

Als sich die beiden schließlich am Mittwochmittag erneut in Freimann trafen, nahmen die Polizisten den 61-Jährigen mit Wohnsitz in München fest.

Nach der Beendigung der Anzeigenaufnahme konnte er die Wache wieder verlassen. Er wurde wegen Betruges angezeigt. Das Kommissariat 77 hat die Ermittlungen übernommen.