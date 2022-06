Mann schließt sich in Hotel-Toilette ein und attackiert Polizisten mit Metallkette

Ein Mann schließt sich in der Toilette eines Münchner Hotels ein und schlägt mit einer Metallkette um sich, als sich ihm Mitarbeiter und Polizeibeamte nähern.

Haidhausen - In der Nacht auf Montag hat ein 57-Jähriger in einem Hotel in München für reichlich Alarm gesorgt. Wie die Polizei berichtet, schloss sich der Mann auf einem Klo im Gebäude ein und griff dann sowohl zwei Mitarbeiter als auch einen Polizeibeamten mit einer Metallkette an.

Laut Polizei bemerkte ein 23-jähriger Angestellter des Hotels den unbekannten Mann kurz nach Mitternacht und forderte ihn auf, das Hotel zu verlassen. "Beim Versuch den unbekannten Mann aus dem Toilettenbereich zu entfernen, schlug dieser mit einer Metallkette nach dem Angestellten, traf ihn hierbei jedoch nicht", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Nach zwei Stunden alarmierten die Hotel-Mitarbeiter die Polizei

Kurz darauf scheiterte auch ein anderer Mitarbeiter mit dem Versuch, den ungebetenen Gast zum Verlassen des Hotels zu bewegen – wieder schlug der Eindringling mit der Kette, wieder verfehlte er sein Ziel.

Nachdem sich der ungebetene Gast auch nach über zwei Stunden nicht aus dem Hotel entfernt hatte, verständigten die Hotelangestellten die Polizei: Doch auch auf Ansprache der eingesetzten Beamten reagierte der Mann zunächst nicht.

Unter anderem Hausfriedensbruch: 57-Jähriger festgenommen

Als ein 28-jähriger Polizeibeamter sich von oben einen Überblick über die Situation in der Toilettenkabine verschaffen wollte, kam die Metallkette erneut zum Einsatz, der Polizist wurde aber nicht getroffen.

Die Polizei öffnete schließlich die Tür der Kabine und nahm den 57-jährigen Tatverdächtigen fest: Der Mann wurde wegen mehrerer Fälle der versuchten gefährlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs angezeigt.

Der Tatverdächtige soll noch am Montag vor den Ermittlungsrichter geführt werden, der dann über die Haftfrage entscheidet. Das Kommissariat 26 ermittelt.