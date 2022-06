Streit in Gaststätte eskaliert: Mitarbeiter hantiert mit Messer und Schlagstock

Großer Polizeieinsatz in der Maxvorstadt: Am Samstagabend ist ein Streit in einer Gaststätte aus dem Ruder gelaufen. Ein Mitarbeiter griff zu Messer und Schlagstock, ein 50-Jähriger wollte schlichten und wurde verletzt.

13. Juni 2022 - 12:51 Uhr | AZ

Ein 49-jähriger Mitarbeiter und ein bislang unbekannter Gast waren in der Gaststätte in Streit geraten. (Symbolbild) © imago images/U.J. Alexander