Bogenhausen: Feuerwehr rettet acht Katzen aus brennender Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in der Niedermayerstraße rettete die Feuerwehr insgesamt acht Katzen. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

Bogenhausen - Am Samstagmittag geriet eine Küche in einer Wohnung im dritten Stock an der Niedermayerstraße in Brand. Bereits bei der Anfahrt stellte die alarmierte Feuerwehr deutliche Rauchentwicklung fest. Mehrere Atemschutztrupps gingen in die Wohnung – zur Brandbekämpfung und um potenziell Menschen zu retten.

Feuerwehr rettet acht Katzen aus brennender Wohnung

Nur die Küche war laut Feuerwehr von dem Brand betroffen und der konnte darum schnell gelöscht werden. Im Zuge der Rettungsarbeiten fanden die Einsatzkräfte insgesamt acht Katzen in der Wohnung: zwei musste die Feuerwehr mit Sauerstoff und "liebevollen Streicheleinheiten" behandeln.

Danach hat die Frau, die in der Wohnung wohnt, die Katzen selber einem Tierarzt übergeben. Sie selber blieb bei dem Brand unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Münchner Polizei. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 30.000 Euro.