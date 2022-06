Feldafing: Frau (90) im Starnberger See ertrunken

Feldafing, Bayern, Deutschland 29. Mai 2022: Feldafing Landkreis Starnberg. Hier der Blick vom Feldafinger Park auf den Starnberger See, an einem gewittrigen Tag mit dunklen Wolken am Himmel, hier Blick Richtung Norden *** Feldafing, Bavaria, Germany 29 May 2022 Feldafing county Starnberg Here the view from the Feldafing park to the Starnberger lake, on a thundery day with dark clouds in the sky, here view to the north

© imago/Ulrich Wagner