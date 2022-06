Reichenbachbrücke: Feuerwehr rettet Mann (26) mit Flaschenzug

Mitten in der Nacht auf Samstag ist ein Mann bei der Reichenbachbrücke in die Isar gefallen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

München - Um 3.15 Uhr in der Nacht auf Samstag klingelte bei der Münchner Feuerwehr der Notruf. Passanten haben in der Nähe der Reichenbachbrücke eine Person in der Isar treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehr rettet einen Mann vom Mittelsteg der Reichenbachbrücke. © Berufsfeuerwehr München

26-jähriger fällt in die Isar und schwimmt zum Mittelsteg

Wie die Feuerwehr mitteilt, ist ein 26-jähriger Mann am Isarufer ins Wasser gefallen, konnte sich dann aber auf den Mittelsteg der Reichenbachbrücke retten. Dort stand er mit durchnässten Klamotten, als die Feuerwehr eintraf. Die holte den stark unterkühlten Mann mit einem Flaschenzug, der an einer Drehleiter befestigt war, wieder nach oben.

Zwei Wasserrettungseinheiten, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und mehrere Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Warum der Mann im Wasser gelandet ist, ist nicht bekannt. Er wurde zur Behandlung in den Schockraum der München Klinik gebracht.