Schockreaktion nach Bienenstich: Bauarbeiter wird bewusstlos

Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle in Freimann: Nach einem Bienenstich ist ein 53-jähriger Bauarbeiter bewusstlos werden.

Einsatzkräfte der Höhenrettung auf der Baustelle in Freimann.

Freimann - Schock(reaktion) für einen 53-Jährigen auf einer Baustelle in Freimann. Nach einem Bienenstich ist der Bauarbeiter bewusstlos geworden.

Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einem Rettungswagen an. Der Patient lag in etwa fünf Meter Tiefe, was die Rettung durch die Einsatzkräfte erschwerte.

Freimann: Bauarbeiter kommt nach Bienenstich in Klinik

Mitglieder der Höhenrettung wurden nachalarmiert und hoben den Mann mit einer Schleifkorbtrage, die an einem Baukran befestigt wurde, an die Oberfläche. Anschließend kam der Mann in eine Klinik.