Am Kopf der Bavaria - Feuerwehr übt den Ernstfall

Ein großer Kran an der Bavaria sorgt für fragende Blicke. Die Feuerwehr hat dort den Ernstfall geübt.

München - Da werden aber einige Passanten am Freitagvormittag gestaunt haben, als sie den riesigen Feuerwehrkran an der Bavaria entdeckt haben. Musste der Kranz geputzt werden? Oder hatte sich etwas im Haar der großen Dame verheddert?

Rettungsübung auf der Theresienwiese

gefehlt! Ein Anruf bei der Feuerwehr gibt Klarheit: Es war ein sogenannter Übungseinsatz. Man habe schauen wollen, was passiert, wenn jemand auf der Aussichtsplattform am Kopf der Statue Hilfe bräuchte, sagte ein Sprecher.

Und? Na ja, heißt es von der Feuerwehr, es sei schon etwas anderes, als jemanden aus einem Hochhaus zu retten. Er würde es jetzt nicht empfehlen, dort oben in Not zu geraten, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Retten könne einen die Feuerwehr von dort aber trotzdem: "Es funktioniert", sei aber mit einem erheblichen Zeit- und Personalaufwand verbunden.

Zeltstadt mit Tribünen - für die Bogenschützen und ihre Fans. © ill

Wer sich übrigens über die Zelte wundert, die gerade auf der Theresienwiese stehen: Hier findet bis zum 12. Juni die Bogen-Europameisterschaft statt.