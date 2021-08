Mann in Kellerraum eingeschlossen: Kurioser Feuerwehreinsatz am Viktualienmarkt

In der Nacht auf Sonntag hat ein Mann die Polizei alarmiert, weil er im Kellerraum einer Tiefgarage eingeschlossen war. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr begann.

Altstadt - Kurioser und ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in München: In der Nacht auf Sonntag sind Einsatzkräfte zum Viktualienmarkt ausgerückt, um dort einen Mann zu suchen, der zuvor einen Notruf abgesetzt hatte.

Gegen 2.40 Uhr rief der Mann bei der Einsatzzentrale der Polizei an. Der aufgelöste Anrufer gab an, im Parkhaus am Viktualienmarkt in einem Kellerraum eingeschlossen zu sein und Panik zu haben. Zudem rieche es komisch, so der Mann am Telefon. Dann brach der Kontakt ab.

Feuerwehr kann Anrufer nicht finden

Die Polizei informierte die Leitstelle München, die wiederum den Umweltdienst mit einer Feuerwehreinheit losschickte, da davon ausgegangen werden musste, dass es sich um einen Gasaustritt handeln könnte.

Doch am Viktualienmarkt angekommen war vom Anrufer weit und breit keine Spur, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Auf Empfehlung der Einsatzkräfte löste der Mann durch einen Druckknopf den Feueralarm aus, in der Hoffnung, dass sein genauer Standort so gefunden werden kann. Auch nach mehreren Versuchen blieb das aber ohne Erfolg.

Einsatzkräfte entdecken Anrufer am Stachus

Stattdessen wurde ein Alarm am Stachus ausgelöst. Der Zusammenhang war zunächst nicht ersichtlich, weshalb sich ein weiterer Löschzug auf den Weg machte und dort den völlig aufgelösten jungen Mann vorfand.

Bislang ist unklar, wie der Mann in die missliche Lage geraten war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.