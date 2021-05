Mangfallplatz: Polizei rettet Betrunkenen aus U-Bahn-Gleisbett

Am Sonntagnachmittag ist ein Betrunkener am U-Bahnhof Mangfallplatz in die Gleise gestürzt. Polizeibeamte brachten den bewusstlosen Mann in Sicherheit.

24. Mai 2021 - 13:25 Uhr | AZ

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Betrunkene ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich gestürzt und dort ohne Bewusstsein liegen geblieben war. (Symbolbild) © imago images/Shotshop