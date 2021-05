Illegales Autorennen in Schwabing: Porsche-Fahrer kracht in Verkehrsschild

Am Samstag hat die Polizei ein verbotenes Autorennen zwischen Porsche-Fahrern auf der Leopoldstraße und auf der Ludwigstraße beschäftigt. Drei Raser wurden angezeigt.

Schwabing - Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt in einem weiteren Fall von illegalen Straßenrennen: Am Samstagnachmittag hat sich dabei in Schwabing ein Verkehrsunfall ereignet.

Illegales Autorennen in Schwabing: Verkehrsschild beschädigt

Wie die Polizei berichtet, war das verbotene Rennen auf der Leopoldstraße und auf der Ludwigstraße gegen 16 Uhr per Notruf gemeldet worden.

Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Beamten einer Streife fest, dass bereits ein Porsche gegen ein Verkehrszeichen am Siegestor gefahren war.

Schwabing: Porsche-Fahrer kracht in Verkehrsschild

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 30-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Das Heck des Fahrzeuges brach aus, der Porsche geriet auf eine Verkehrsinsel, beschädigte dort das Verkehrszeichen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Es stellte sich heraus, dass zwei weitere Porsche-Fahrer an dem Rennen beteiligt waren - ein ebenfalls 30-Jähriger und ein 26-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München.

Die drei Männer wurden unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt.