LKW-Unfall in Obermenzing: Eingeschlossene Fahrerin aus Renault befreit

Das war knapp: Eine Renault-Fahrerin wurde bei einem Zusammenstoß mit einem LKW in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite die Frau.

Zur Abklärung eventueller Verletzungen wurde die Fahrerin in eine Klinik gebracht.

Obermenzing - Einigermaßen glimpflich endete ein Unfall an der Kreuzung Pippinger Straße-Verdistraße für eine junge Renault-Fahrerin: Nach Feuerwehrangaben stieß sie am Donnerstagnachmittag mit einem LKW zusammen. Anschließend verkeilte sich ihr Wagen so mit einem Verkehrsschild, dass der Ausstieg weder auf Fahrer- noch auf der Beifahrerseite möglich war.

Straßenschild blockiert Autotür

Der LKW-Fahrer konnte selbständig aussteigen. Der Renault Modus aber war nach Feuerwehrangaben auf der Fahrerseite schwer eingedrückt, sodass der einzige mögliche Ausweg über den Beifahrersitz führte. Die Feuerwehrleute bogen das Verkehrsschild von der Beifahrertür weg und zu Boden, sodass die Fahrerin aussteigen konnte.

Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde sie in eine Münchner Klinik gebracht. Zum genauen Unfallverursacher und -hergang machte die Feuerwehr keine weiteren Angaben.