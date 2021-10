Lerchenauer See: 19-Jähriger sticht auf Münchner (63) ein

Beim See-Spaziergang mit einer Angehörigen wird ein 63-Jähriger von einem zunächst unbekannten attackiert. Wenig später kann ihn die Polizei ausfindig machen.

Feldmoching/Hasenbergl - Offenbar völlig ohne Grund hat ein 19-Jähriger einen 63 Jahre alten Münchner attackiert – vermutlich mit einem Messer.

Wie die Polizei berichtet, war der 63-Jährige mit einer 58-jährigen Angehörigen am Montagnachmittag auf einem Fußweg am Lerchenauer See unterwegs, als sich plötzlich der 19-Jährige von hinten näherte. Laut Polizei rempelte er den Mann an und stach ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Rücken, danach flüchtete er sofort.

Fahndung erfolgreich: 19-Jähriger festgenommen

Eine hinzugekommene Passantin alarmierte die Polizei. Die eingeleitete Fahndung war erfolgreich, wenig später konnten Beamte den Niederländer am U-Bahnhof Oberwiesenfeld festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten auch ein Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist aber noch unklar.

Der 63-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, am Dienstag wird er dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.