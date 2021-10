An Oberleitung gekommen: Bahn-Mitarbeiter zieht sich schwere Verbrennungen zu

Bei Arbeiten an einer Oberleitung hat sich ein Mitarbeiter der Bahn schwere Verbrennungen zugezogen. Der 30-Jährige befindet sich im Krankenhaus.

Das ICE-Betriebswerk in München: Hier hat sich der Unfall ereignet. (Archivbild)

Ludwigsvorstadt - Ein Bahn-Mitarbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall am Montag schwere Verbrennungen zugezogen.

Wie die Bundespolizei berichtet, führte der 30-jährige Berliner gegen 10.30 Uhr Arbeiten an einer geerdeten Oberleitung am ICE-Betriebswerk durch. Nach ersten Erkenntnissen geriet er mit seinem Werkzeug an die danebenliegende, stromführende Oberleitung.

Schwere Verbrennungen an den Händen

Er bekam einen Stromschlag und erlitt laut Bundespolizei schwerste Verbrennungen an den Händen und Unterarmen. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Unfallhergang und -ursache.