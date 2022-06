Lerchenau: Razzia bei illegalem Pokerturnier in München

Polizisten setzen eine Gruppe von fast 40 Personen fest, die sich im Münchner Norden zum Zocken trifft.

28 Menschen nahmen offenbar an dem illegalen Pokerturnier in dem Vereinsheim teil. (Symbolbild)

Feldmoching-Hasenbergl - Anonyme Hinweise haben die Münchner Polizei auf die richtige Fährte gebracht. Anrufer hatten bereits im vergangenen Jahr die Beamten auf einen Verein in der Lerchenau aufmerksam gemacht. Regelmäßig fänden hier recht üppig dotierte Pokerrunden statt, mit Sofortauszahlung - sogenannte "Cash-Games". Und die sind laut Polizei nun mal illegal.



Die Beamten ermittelten seither. In den letzten Wochen erließ die Staatsanwaltschaft dann die nötigen Durchsuchungsbeschlüsse für das verdächtige Vereinsheim und auch für die Wohnungen der Vereinsleute. Und am Samstag schlugen die Beamten dann zu. Sie führten eine Razzia in dem Vereinsheim durch.

28 Pokerspieler, 40.000 Euro, illegale Spielautomaten und Drogen

Die Männer waren größtenteils aus der Region München: Kosovaren, Deutsche, Rumänen, Syrer, Slowaken, Tschechen... Etwa 40 internationale Poker-Fans konnten festgesetzt werden. 28 von ihnen nahmen offenbar an dem illegalen Pokerturnier teil. Bis zu 40.000 Euro beschlagnahmte die Polizei, sowie widerrechtlich aufgestellte Geräte, sogenannte Online-Fungame-Automaten.

Bei einigen wenigen Gästen konnte die Polizei zusätzlich Betäubungsmittel auffinden: geringe Mengen an Kokain, Marihuana und Ecstasy.

Die Ermittlungsverfahren laufen nun gegen die vier Betreiber des Glückspiellokals (21 bis 57 Jahre alt) und gegen die Pokerspieler. Die Polizei stellt derzeit alle Beweismittel zusammen, die sichergestellt wurden, wie Mobiltelefone, Spielchips Karten und auch Datenträger.