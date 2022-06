Germering: Auto kracht in Tankstelle - zwei Verletzte

In Germering ist ein Auto durch Glastüren hindurch in den Verkausfraum einer Tankstelle gefahren. Der genaue Hergang ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag krachte ein Auto in den Verkaufsraum einer Germeringer Tankstelle.

Freiwillige Feuerwehr Germering 3 Am Samstagnachmittag krachte ein Auto in den Verkaufsraum einer Germeringer Tankstelle.

Germering - Die Glastüren konnten das Auto nicht stoppen - erst beim Chips-Regal war die Fahrt vorbei. Wie es am Samstag zum chaotischen Unfall in und vor einer Germeringer Tankstelle kam, muss noch aufgeklärt werden.

Chaos an Germeringer Tankstelle

Wie die Freiwillige Feuerwehr Germering berichtet, erwartete die 21 Einsatzkräfte ein unübersichtliches Bild an der Unfallstelle. Als sie am Samstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, lag eine verletzte Fahrradfahrerin auf der Straße, ein PKW wurde über den Gehweg geschoben und ein weiterer Wagen stand mitten im völlig zerstörten Verkaufsraum der Tankstelle.

Drumherum versammelten sich zahlreiche Passanten. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls anwesend. Bis auf die Radlerin und den Lenker des PKWs im Verkaufsraum gab es keine Verletzte.