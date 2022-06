16-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Auf der A8 in Richtung München ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer wilden Verfolgungsjagd gekommen. Der Grund: Ein 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, dafür aber mit Alkohol im Blut.

Holzkirchen - Ein 16-jähriger Autofahrer hat sich auf der A8 in Oberbayern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schlangenlinien, mit teilweise 240 km/h auf der Autobahn in Richtung München unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem hatte er aufgrund seines Alters keine Fahrerlaubnis.

Verfolgungsjagd ging über 20 Kilometer

Als ein anderer Verkehrsteilnehmer das Auto bemerkte, informierte er umgehend die Einsatzkräfte, die daraufhin bei Holzkirchen (Lkr. Miesbach) die Verfolgung des Fahrzeugs aufnahmen. Jegliche Anhaltesignale der Polizei ignorierte der 16-Jährige allerdings und verursachte so mehrfach fast Unfälle.

Die Verfolgungsjagd endete dann über 20 Kilometer weiter, in Taufkirchen (Lkr. München) auf einem Parkplatz, nachdem der Fahrer zunächst noch mit etwa 90 km/h verkehrtherum in einen Kreisverkehr gefahren war.

Dort wechselte der Jugendliche noch vor den Augen der Beamten den Platz mit seinem 22-jährigen Beifahrer – das kam jedoch zu spät. Ein freiwilliger Alkoholtest des Jugendlichen ergab 0,8 Promille. Neben mehreren Strafverfahren muss nun auch geklärt werden, ob er noch einen Führerschein machen darf.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet betroffene Autofahrer sich unter der Telefonnummer (08024) 9073-0 zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise geben können oder selbst durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden.