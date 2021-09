Langwieder See: Exhibitionist onaniert vor Frau - Polizei ertappt ihn auf frischer Tat

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der sich vor einer Frau auf einem Parkplatz selbst befriedigte.

Lochhausen - Am frühen Montagabend hat eine Münchnerin die Polizei darüber informiert, dass sich am Langwieder See ein Exhibitionist befindet.

Die 51-Jährige erklärte, der Mann habe mit heruntergelassener Hose auf einem Parkplatz gestanden. Als sie an ihm vorbeiging, nahm er Blickkontakt zu ihr auf und befriedigte sich selbst.

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Als die Polizei am Tatort eintraf, onanierte der Mann, ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, noch immer. Die Beamten nahmen ihn fest und zeigten ihn wegen exhibitionistischer Handlung an. Nach der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.