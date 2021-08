Lerchenauer See: Exhibitionist belästigt Gruppe junger Frauen

Ein Exhibitionist hat drei 18-Jährige am Lerchenauer See belästigt. Als eine das Handy zückt, radelt der Mann "unten ohne" davon.

Drei 18-Jährige aus den Landkreisen Lindau und Ostallgäu sind in München von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Am Samstag saßen sie gegen 20:30 Uhr auf einer Wiese am Ostufer des Lerchenauer Sees, als ihnen ein Mann auffiel, der zu der Gruppe Blickkontakt suchte, dessen "untere Körperhälfte unbekleidet war und der sein Geschlechtsteil anfasste", wie die Polizei am Sonntag meldet.

Tatverdächtiger flieht per Fahrrad

Als eine der Frauen das Handy zückte und die Polizei rief, radelte der Mann davon. Nun sucht die Münchner Kriminalpolizei den Unbekannten wegen einer exhibitionistischen Handlung.

Erst vor einer Woche mussten sich mehrere Frauen in den Isarauen und in Steinhausen gegen Exhibitionisten wehren - doch hier gelang die Identifikation und Strafverfolgung.

Täterbeschreibung:

Männlich, 180 cm, 40 Jahre, schlank, west- oder nordeuropäische Erscheinung, wenig Haare, Radbekleidung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München unter Tel. 089/2910-0 zu melden.