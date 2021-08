Münchnerinnen zeigen mehrere Exhibitionisten an

Zwei Exhibitionisten verfolgten mehrere Frauen in München - doch die griffen sofort zum Handy. In beiden Fällen konnten so die Tatverdächtigen noch vor Ort festgenommen werden.

15. August 2021 - 13:51 Uhr | AZ

Beide Exhibitionisten, die am Wochenende in München unterwegs waren, konnten identifiziert und festgenommen werden. (Symbolbild) © dpa