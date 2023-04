Klima-Kleber stören Verkehr in Sendling – diesmal mit Verstärkung

Am Montagmorgen kleben Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" an der Auffahrt zur Passauer Straße auf der Fahrbahn fest. Unterstützer von "Parents for Future" stehen ihnen zur Seite.

"Der Stau war nicht schlimmer als sonst an einem Montagmorgen", sagte eine Polizeisprecherin. (Symbolbild) © picture alliance/dpa