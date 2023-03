Rechnung für Klima-Kleber in Bayern: Regionale Unterschiede – München an der Spitze

Klima-Aktivisten haben die Polizei in Bayern in den vergangenen Monaten immer wieder gut beschäftigt – und bekommen dafür die Rechnung. Dabei fallen regionale Unterschiede auf. In der Landeshauptstadt ist die Rechnung jedoch – wenig überraschend – am höchsten.

12. März 2023 - 08:49 Uhr | dpa

Klima-Aktivisten bei einer Protestaktion in München. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa