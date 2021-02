Kleine Flamme wurde zu Vollbrand: Auto brennt komplett aus

In den frühen Morgenstunden ist ein Auto in Gern nahezu vollständig ausgebrannt.

Gern - Ein Passant hat am Freitag gegen 5.50 Uhr auf seinem Weg in die Arbeit eine kleine Flamme im Motorraum eines am Fahrbahnrand geparkten Autos bemerkt. Laut Polizei hat sich das Feuer daraufhin sehr schnell ausgebreitet, bei Eintreffen der Feuerwehr ist der Motorraum bereits in Vollbrand gestanden.

Der Pkw ist nahezu völlig ausgebrannt, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen über die Brandentstehung aufgenommen.