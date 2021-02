Mit Tempo 100 durch die 30er-Zone: Wilde Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Die Polizei hat sich am Samstag eine Verfolgungsjagd mit einem 19-Jährigen geliefert, der junge Mann flüchtete vor einer Kontrolle. Die rasante Fahrt endete schließlich in einem Unfall.

Berg am Laim - Am Samstag gegen 21.45 Uhr hat die Polizei einen VW Polo beobachtet, der mit hohem Tempo von der Quiddestraße aus in die Albert-Schweitzer-Straße abgebogen ist. Die daraufhin geplante Polizeikontrolle ist wesentlich dramatischer ausgegangen als geplant.

Wie die Polizei berichtet, beschleunigte der Fahrer seinen VW nämlich auf etwa 100 bis 120 km/h, nachdem die Streife hinter ihm die Anhalte-Signale aktivierte. Der Flüchte raste den Beamten zunächst davon, sie verloren den Fahrer aus den Augen. Die Polizei konnte das Fahrzeug allerdings später an der St.-Veit-Straße Ecke Hachinger-Bach-Straße wiederfinden, wo es beschädigt im Garten eines Anwesens an der Hauswand stand.

Unfall in der St.-Veith-Straße: Polizei sucht Zeugen

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der 19-jährige Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam, einen Baum auf dem Grünstreifen touchierte und über den Geh- und Radweg schlitterte. Danach durchbrach er den Zaun des dortigen Anwesens und kam schließlich durch den Aufprall an der Hausmauer zum Stehen.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und sicherheitshalber mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei über 15.000 Euro. Die Polizei hält fest, dass der Fahrer in Tempo-30-Zonen teilweise mit einer Geschwindigkeit von geschätzten 80 bis 100 km/h unterwegs war. Um zu ermitteln, ob es dabei zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Der 19-Jährige war nachweislich auf folgenden Straßen unterwegs: - Heinrich-Wieland-Straße - Zehntfeldstraße - Kranzhornstraße - Wildalpjochstraße - Sonnwendjochstraße - Guffertstraße - St.-Veit-Straße - Hachinger-Bach-Straße. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können oder durch den flüchtigen 19-Jährigen behindert, bzw. gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.