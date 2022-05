Kind war Beifahrer: Betrunkene Autofahrerin (42) verursacht Unfall

Die Frau war offensichtlich betrunken, hatte einen 13-Jährigen mit im Auto und fuhr beim Spurwechsel auf einen Pkw auf, der an einer Ampel wartete. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Die Insassen des an der Ampel wartenden Toyota - die 22-jährige Fahrerin, ihre 32-jährige Beifahrerin sowie eine 26-Jährige - wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. (Symbolbild)

Freimann - "Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung der 42-Jährigen", berichtet die Polizei.

Autofahrerin will Spur wechseln und fährt auf anderen Pkw auf

Die Frau mit Wohnsitz im Landkreis München war am Montagabend gegen 22.10 Uhr in ihrem Skoda auf der Ungererstraße stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie nach aktuellem Ermittlungsstand vor der Kreuzung zur Fröttmaninger Straße den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte.

Unfall in Freimann: Drei Frauen müssen ins Krankenhaus

Dabei fuhr sie auf den Toyota einer 22-Jährigen auf, die an der roten Ampel wartete. Die Insassen des Pkw - die Fahrerin, ihre 32-jährige Beifahrerin sowie eine 26-Jährige, alle mit Wohnsitz in München - erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Unfallverursacherin offensichtlich alkoholisiert: Führerschein beschlagnahmt

Die Skoda-Fahrerin und ihr 13-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Unfallverursacherin war offensichtlich betrunken, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.