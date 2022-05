Freimann: Pkw gerät in Gegenverkehr – schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Durch ein in den Gegenverkehr geratenes Auto ist es am Föhringer Ring am Sonntag zu einem großen Verkehrsunfall gekommen.

09. Mai 2022 - 08:23 Uhr, aktualisiert am 09. Mai 2022 - 12:07 Uhr | AZ

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild