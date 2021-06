Käfer in der Fraunhoferstraße: Feinkost für die Münchner Isar-Picknicker

Neben seinem Stammhaus am Prinzregentenplatz betreibt Käfer bereits in Schwabing und in Solln Delikatessenmärkte. Bald kommt in der Isarvorstadt einer dazu.

30. Juni 2021 - 06:04 Uhr | Ruth Frömmer

Käfer zieht in den ehemaligen Buchladen. © Daniel von Loeper