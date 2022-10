Isar-Insel brennt! Großer Feuerwehreinsatz nach Party-Feuer

Am Montagabend sind gleich zwei Feuerwehrwagen ausgerückt, um einen Brand auf der Weideninsel zu löschen. Manche flüchteten übers Wasser, andere applaudierten. Alle Details.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Je wärmer die Temperaturen, desto voller ist es an der Isar. Doch an diesem frühen Montagabend ging es im wahrsten Sinne besonders heiß her. Denn auf der Weideninsel, gegenüber von den Isar-Stufen, wo sich zum Feierabend gern viele Münchner auf ein oder zwei Bier treffen, hat es plötzlich gebrannt.

Feuerwehr-Einsatz an der Isar: Party-People machen sich aus dem Staub

Kurz vor 19 Uhr rückten gleich zwei Feuerwehrautos mit Blaulicht und Tatütata an, hielten gegenüber der Insel. Die Feuerwehrmänner und -frauen stiegen aus und berieten sich schnell: Wie am besten löschen?

Brand auf der Weideninsel: Die Feuerwehr hatte die Sache am Montagabend schnell im Griff. © Kimberly Hagen

Sie sahen die dichten Rauchschwaden – und ein paar Party-People, die da drüben eben noch laute Musik gehört hatten und nun schnell übers Wasser in verschiedene Richtungen flüchteten.

Immer mehr Schaulustige versammelten sich, zwei Männer schlossen sogar eine Wette über 100 Euro ab (!), ob es der Feuerwehr gelingen würde, mit ihrer Ausziehleiter bis rüber zur Insel zu gelangen. Ein Feuerwehrmann kommentierte das schmunzelnd: "An Ihrer Stelle würde ich niemals gegen uns wetten."

Feuer auf der Weideninsel: Wetten und tosender Applaus

Und tatsächlich: Die Leiter reichte genau bis zur Weideninsel. Eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann nahmen blaue Eimer mit Wasser unterm Arm mit, kletterten gekonnt via Leiter über die Isar rüber zum Brandherd. In kurzer Zeit war das Feuer gelöscht.

Als die beiden nach ihrer gelungenen Lösch-Aktion zurück kraxelten, gab es tosenden Applaus der umstehenden und umhersitzenden Menge. "Zugabe!", riefen sogar einige.

Was war da los? Ein Feuerwehrmann zur AZ: "Mei, da werden ein paar Feiernde ein Feuer gemacht haben. Den Münchnern fällt halt immer wieder was ein, damit uns nicht langweilig wird."