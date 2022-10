Aufzug zum Bahnsteig Untersbergstraße dicht

Warum und wie lange man zum Giesinger Bahnhof ausweichen muss.

Außer Betrieb: Der Aufzug in der Untersbergstraße.

Außer Betrieb: Der Aufzug in der Untersbergstraße.

Obergiesing - Wer an der Untersbergstraße auf die Aufzüge angewiesen ist, könnte in den nächsten Tagen in eine nervige Situation kommen. Dann, wenn er oder sie von der Oberfläche ins Sperrengeschoss fährt - nur um dort festzustellen, dass es nicht weitergeht bis zum Bahnsteig.

Gestern hat die MVG mitgeteilt, dass der Aufzug, der am U-Bahnhof Untersbergstraße vom Bahnsteig ins Sperrengeschoss führt, ab morgen außer Betrieb ist - und das voraussichtlich bis Mittwoch, 14. Dezember.

"Die Rolltreppen sowie die Festtreppen zwischen Oberfläche und Sperrengeschoss bleiben benutzbar", betont die MVG. "Dasselbe gilt für den zweiten Aufzug am Bahnhof Untersbergstraße, welcher das Sperrengeschoss mit der Oberfläche verbindet." Wer zwingend einen Aufzug braucht, soll auf die benachbarten Bahnhöfe ausweichen.