In der Münchner Altstadt: Nach der Disco gefesselt und beraubt

Zwei lernen sich im Nachtclub kennen. Der eine schlägt plötzlich zu und legt Fesseln an.

Altstadt - Hinterlistig hat ein unbekannter Mann einen Münchner Discogänger (38) in die Falle gelockt, überwältigt und ausgeraubt. Die zwei Männer lernten sich in einem Nachtclub am Maximiliansplatz kennen. Sie ratschten am Freitagabend miteinander.



Man verstand sich. Und zwar so gut, dass der Münchner nun den neuen vermeintlichen Freund nach Hause in die Augustenstraße einlud. Sie verließen gegen ein Uhr die Disco. Der Unbekannte rief per Telefon noch einen Freund dazu. Auch der gesellte sich zu den beiden.

Mann mit Smartphone-Ladekabel gefesselt

Plötzlich kippte die Stimmung unter den dreien. Die Männer schlugen zu und fesselten den Münchner an einen Stuhl, mit einem Ladekabel für das Smartphone. Sie forderten nun die Bankkarte des Mannes. Der 38-Jährige sagte, wo sie ist.

Doch damit war der Spuk nicht vorbei. Einer der beiden versuchte nun, an einem Bankautomaten Geld abzuheben, was misslang. Mehrmals gab er die falsche Geheimnummer ein und kehrte zurück in die Wohnung. Die Karte war gesperrt.

Sie nahmen nun das Smartphone des Münchners und schafften es, 2.000 Euro auf ein rumänisches Konto zu überweisen. Das Geld ist noch nicht abgebucht. Dann packten sie Smartphone, Laptop sowie einen Tabletcomputer des Mannes ein und verschwanden. Die Polizei ermittelt.