Betrunkene Jugendliche prügeln sich an der Hackerbrücke

Mit dem Alkoholpegel steigt das Aggressionspotenzial. Die Bundespolizei hat am Sonntag eine Schlägereien unter Jugendlichen gemeldet.

München - Eine heftige Auseinandersetzung unter Jugendlichen beschäftigte in der Nacht auf Sonntag die Bundespolizei. Nach hitzigen Wortgefechten in der S-Bahn zwischen den Haltestellen Hackerbrücke und Hirschgarten folgte eine Prügelei am Gleis.

Kurz nach dem Ausstieg am Hirschgarten kam es unter den fünf Jugendlichen (zwischen 16 und 18 Jahren) zu einer körperlichen Auseinandersetzung – mit Schlägen und Tritten. Die Bundespolizei stellte einen Alkoholwert zwischen 0,88 bis 1,02 Promille fest.

Platzwunde im Klinikum versorgt

Wie die Beamten weiter mitteilen, wurde dabei ein 16-Jähriger aus Gröbenzell so stark am Kopf verletzt, dass seine Platzwunde im Krankenhaus genäht werden musste. Die anderen vier Jugendlichen sind durch die Schlägerei leicht verletzt worden.

Jugendliche wurden den Eltern übergeben

Warum es zum Streit kam, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Ebenfalls, wie die einzelnen Tathandlungen abliefen. Die vier Leichtverletzten kamen alle auf freien Fuß. Zwei von ihnen, aus Puchheim und Eichenau, wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.