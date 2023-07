Immer noch kein Baubeginn beim Dantestadion: FDP macht Druck

Nach jahrelangem hin und her ist nun die Sanierung des Dantestadions in Neuhausen-Nymphenburg in Sicht.

19. Juli 2023 - 11:30 Uhr | AZ

Die Munich Cowboys bei einem Spiel im sanierungsbedürftigem Dantestadion. (Archivbild) © IMAGO/Sports Press Photo

Neuhausen - Bereits seit Ende 2019 wird der Zustand des Dantestadions in Gern öffentlich kritisiert – eine Sanierung werde dringend benötigt. Nun nähert sich das 100-jährige Jubiläum des Stadions und immer noch gibt es keinen Fortschritt oder gar Baustart – und das, obwohl die Beendigung der Arbeiten ursprünglich bis zu den European Championships 2022 geplant war. Dies sei aufgrund von mangelnden personellen und finanziellen Mitteln jedoch nicht umsetzbar gewesen, so das Referat für Bildung und Sport der Stadt München. FDP-Antrag im Bezirksausschuss soll Abhilfe verschaffen Um dem nun entgegenzuwirken, wurde am Dienstag im Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg einstimmig ein Antrag der FDP-Fraktion beschlossen, der explizit nach der Sanierung und deren Abschluss fragt. "Wir hoffen, es geht jetzt endlich auch mal wieder was voran", erklärt Felix Meyer, Mitglied im BA 9 Neuhausen-Nymphenburg und Ortsvorsitzender der FDP Neuhausen-Nymphenburg/Laim. Für Meyer sei vor allem interessant, welche Fördermöglichkeiten von Land und Bund überhaupt in Anspruch genommen worden seien, da es gerade für die Sanierung von Sportanlagen vieler solcher Programme gebe. "Wenn Geld für die Planung und Sanierung der entscheidende Faktor ist, dann muss auch die Förderung geprüft werden", merkt er dazu an. Die Zukunft des Dantestadions Ob in fünf Jahren, pünktlich zum Jubiläum, wieder Sportvereine wie die Footballmannschaft der "Munich Cowboys" ihre Spiele im Dantestadion austragen können, hängt nun davon ab, wie die Verwaltung auf den Antrag des Bezirksausschusses antwortet.