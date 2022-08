Im Hotel-Innenhof: Steinstatue erschlägt italienisches Mädchen (7)

Der München-Urlaub endet für ein Kind aus Italien tödlich: Eine 200 Kilo schwere und 1,4 Meter hohe Steinstatue fiel um und verletzte die Siebenjährige so schwer, dass sie im Krankenhaus verstarb.

Das 7-jährige Mädchen aus Neapel wurde in einem Hotel-Innenhof von einer Steinstatue erschlagen.

Isarvorstadt - Eine tragische Wende nahm der München-Urlaub einer italienischen Familie am vergangenen Freitag, 26. August: Im Innenhof des Hotels in der Isarvorstadt fiel am Abend gegen 19.30 Uhr eine 200 Kilogramm schwere und 1,4 Meter große Statue vom Sockel und begrub ein siebenjähriges Mädchen unter sich.

Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Personen durch einen Schrei auf den Unfall aufmerksam, konnten das Mädchen befreien und anschließend den Rettungsdienst verständigen. Dabei verletzte sich das Mädchen so schwer, dass es zwei Stunden später im Krankenhaus verstarb. Reanimationsversuche des herbeigerufenen Rettungsdienstes beim Transport ins Krankenhaus blieben erfolglos.

Hotel in München: Statue begräbt Mädchen (7) unter sich

Noch wird ermittelt, wie der Unfall passieren konnte – im Bereich der Statue gibt es laut Polizei keine Videoüberwachung. Dennoch werde ein Vorsatz derzeit ausgeschlossen. Die Familie des Mädchens stammt aus Neapel und wird momentan vom Kriseninterventionsteam des Krankenhauses betreut.

Bereits am Samstag berichtete die italienische Zeitung über den tragischen Tod. Sie schreibt außerdem davon, dass der Vater des Mädchens den Unfall beobachtet und sie ins Krankenhaus gebracht habe. Die schwere Statue sei laut "Corriere della Sera" nicht am Boden befestigt gewesen, weil sie aufgrund ihres Gewichts als unbeweglich galt.