Feldmoching: Zwei Frauen rassistisch beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Zwei als Muslima erkennbare Frauen sind an der U-Bahn-Station in Feldmoching von einer bisher unbekannten Täterin mit rassistischen Beleidigungen tituliert worden. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

An der U-Bahn-Station Feldmoching hat eine bislang unbekannte Täterin aus der Ferne zwei Frauen rassistisch beleidigt. (Symbolbild)

Feldmoching - Das für Staatsschutzdelikte zuständige Kommissariat 44 ermittelt in dem Fall: Am vergangenen Freitag (19 August) sind in Feldmoching zwei Frauen rassistisch beleidigt worden.

Mehrere Passanten hören die Beleidigungen

Wie die Polizei weiter berichtet, waren die beiden aufgrund ihrer Kleidung als Muslima erkennbare Frauen gegen 13.20 Uhr an der U-Bahn-Station Feldmoching auf dem Weg zum Ausgang, als sie eine bislang unbekannte Täterin aus der Ferne rassistisch beleidigte.

Mehrere Passanten konnten die Beleidigungen wahrnehmen, ein bis dato unbekannter Zeuge forderte die Frau auf, damit aufzuhören.

Frauen rassistisch beleidigt: Täterbeschreibung liegt vor, Polizei sucht Zeugen

Die beiden Opfer – eine 19-Jährige mit Wohnsitz in Nürnberg, eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg – verließen den Bahnhof und erstatteten auf einer Polizeidienststelle Anzeige.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, etwa 42 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige Statur, dunkle Hautfarbe, osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch; sie trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine rosa Bluse, eine kurze grüne Hose sowie weiße Schuhe.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Feldmoching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 44, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.