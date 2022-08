Hauptbahnhof: Mercedes-Fahrer will wenden und wird von Tram erfasst – schwer verletzt

Am Dienstag sind am Münchner Hauptbahnhof eine Tram und ein Mercedes zusammengestoßen – der 44-jährige Autofahrer kam schwer verletzt in die Klinik.

24. August 2022 - 14:26 Uhr | AZ

Der Mercedes und die Tram kollidierten am Münchner Hauptbahnhof. (Symbolbild) © imago images/Ulrich Wagner