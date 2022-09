Hunderte Wohnungen stehen leer: Rettung für die Studentenstadt

Die bayerische Staatsregierung hat "zusätzliche Unterstützung für die Sanierung der Studentenstadt in die Wege geleitet", teilte sie am Dienstag mit.

In der Studentenstadt stehen derzeit mehr als Hunderte Wohnungen leer. (Archivbild)

Freimann - Jahrelang standen hunderte Appartements in der Studentenstadt leer – und niemand fühlte sich so recht zuständig. Nun scheint eine Lösung in Sicht.

Studentenstadt: Lösung in Sicht?

Die Staatsregierung zumindest teilte am Dienstag mit, "zusätzliche Unterstützung für die Sanierung der Studentenstadt in die Wege geleitet" zu haben. Zur beschleunigten Sanierung soll eine Unterstützung durch die staatliche BayernHeim angestoßen werden. Es wird demnach geprüft, ob sie in der Studentenstadt übernehmen kann.

Das Bauministerium werde die Sanierung zusätzlich im Rahmen der Studentenwohnraumförderung mit rund 40 Millionen Euro unterstützen.

Studentenstadt: Hunderte Wohnungen stehen leer

Die Studentenstadt ist die größte Wohnanlage für Studierende in Deutschland. Teile der Gebäude befinden sich einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zu dem ohnehin vorhandenen Sanierungsstau waren noch die Folgen eines Brandes gekommen. In der Folge standen Hunderte Wohnungen leer.