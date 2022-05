Nach Brand in der Studentenstadt: Über 1.000 Wohnungen weiter leer

Mehr als zwei Jahre ist ein Brand in der Studentenstadt schon her. Seitdem stehen viele Apartments leer. Doch nun könnte endlich Bewegung in die Sache kommen.

23. Mai 2022 - 06:38 Uhr | Felix Müller

Feuerwehrleute in der Studentenstadt nach dem Hochhaus-Brand im Februar 2021. © Matthias Balk/dpa