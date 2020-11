Hoher Schaden nach Brand in Radlwerkstatt - Ursache noch unklar

Am späten Montagabend hat es in einer Fahrradwerkstatt in der Lindwurmstraße gebrannt. Die Ursache ist noch unklar, der Sachschaden enorm.

03. November 2020 - 10:01 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Fahrradwerkstatt schnell unter Kontrolle bringen. © Berufsfeuerwehr München