Hotelparty eskaliert: 18-Jähriger nach Mordversuch festgenommen

In der Nacht auf Sonntag ist in Trudering eine Zimmerparty eskaliert. Ein 19-Jähriger wurde schwer am Hals verletzt, tatverdächtig ist ein 18-Jähriger.

Trudering - Die Mordkommission ermittelt nach einem Streit in einem Hotelzimmer in Trudering: Einem 18-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen.

Wie die Beamten berichten, hatten mehrere Jugendliche in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Hotel in Trudering eine Zimmerparty gefeiert. Dabei gerieten nach bisherigem Stand der Ermittlungen der 18-Jähriger und der 19-Jährige in Streit.

Nach Attacke: 18-Jähriger am Bahnhof festgenommen

Im Badezimmer des Zimmers kam es dann zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden. Der 18-Jährige fügte seinem Kontrahenten mit einem bislang unbekannten, scharfkantigen Gegenstand eine stark blutende Verletzung am Hals zu. Anschließend flüchtete er. Die Bundespolizei konnte ihn aber am frühen Morgen am Münchner Hauptbahnhof festnehmen.

Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Es besteht aber laut Polizei keine Lebensgefahr. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft wird einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragen.