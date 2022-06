Höher als die Polizei erlaubt: Aktivisten behängen Kran in Neuperlach

Klimaaktivisten haben auf einem Kran auf einer Baustelle in der Therese-Giehse-Allee ein Banner gehisst. Die Polizei konnte drei von ihnen festnehmen.

An der Therese-Giehse-Allee am frühen Montagmorgen: Auf dem Banner der Klima-Demonstranten steht "Klima retten, Imperialismus bekämpfen, G7 stoppen".

Neuperlach - Fünf junge Leute sind am Montag in Guerilla-Manier auf den Kran einer Baustelle in der Therese-Giehse-Allee gestiegen und haben dort einen riesigen Banner aufgehängt. Die Aktivisten sind offenbar Frühaufsteher. Anwohner hatten kurz vor 8 Uhr bei der Polizei angerufen und den Vorfall gemeldet.

An der Therese-Giehse-Allee am frühen Montagmorgen: Auf dem Banner der Klima-Demonstranten steht "Klima retten, Imperialismus bekämpfen, G7 stoppen" © Thomas Gaulke

Klima-Aktivisten auf Baukran: Gruppierung unklar

Welche Aktivisten hier genau auf den Kran gestiegen sind, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Wahrscheinlich ist es eine Gruppe gewesen, die sich politisch sowie ökologisch engagiert. Auf dem etwa zwölf Mal sechs Meter großen Banner, das die Aktivisten vom Kran wehen ließen, stand nämlich: "Klima retten, Imperialismus bekämpfen, G7 stoppen". Vier Personen hingen das Banner laut Polizei auf, der oder die Fünfte filmte die Aktion.

Zwei Aktivisten fliehen, drei wurden festgenommen

Als die Polizei ankam, versuchten die jungen Leute in Kletterausrüstung zu fliehen. Zweien gelang das auch. Die drei anderen Aktivisten wurden vorübergehend festgenommen und später wieder entlassen. Die Polizei stellte Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und einer nicht genehmigten Versammlung.